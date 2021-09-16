Путин заявил, что будет соблюдать режим самоизоляции несколько дней

Владимир Путин проведет на самоизоляции несколько дней. Об этом президент сообщил во время саммита ОДКБ. Он объяснил это тем, что коронавирус подхватили много людей из его ближнего окружения.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин абсолютно здоров и продолжит работать с прежней интенсивностью в дистанционном формате. Также он уточнил, что Путин контактировал с несколькими заболевшими. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.