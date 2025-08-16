Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 августа, 20:30

Политика

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 16 августа

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 16 августа

Путин заявил, что РФ хотела бы завершения конфликта на Украине

Путин провел совещание в Кремле по итогам саммита на Аляске

Путин прибыл в Магадан перед встречей с Трампом на Аляске

Песков назвал представительной российскую делегацию на саммите с США

Путин прокомментировал усилия администрации США по урегулированию конфликта на Украине

В России вдвое сократят срок рассмотрения заявлений на маткапитал

Срок рассмотрения заявлений на маткапитал уменьшили в России до 5 дней

Владимир Путин и Лула да Силва провели телефонный разговор

Владимир Путин и Си Цзиньпин провели телефонный разговор

Россия хотела бы скорейшего прекращения боевых действий на Украине и уважает позицию американских властей по этой теме, заявил Владимир Путин на совещании по итогам российско-американского саммита на Аляске. Оно прошло 16 августа в Кремле. Президент отметил, что разговор между РФ и США был полезным и позволил откровенно обсудить многие важные вопросы.

В Москве пенсионер переоформил на родственников свою квартиру на Новочеремушкинской улице. Якобы вдова сына, внук и нотариус убедили мужчину подписать документы, из-за которых сам он остался без законной площади. Дело передано в суд.

Прокуратура устанавливает причины аварии в Басманном районе Москвы, где автомобиль упал в реку Яузу. Предварительно, на пересечении Головинской набережной и Госпитальной улицы машина каршеринга столкнулась с автомобилем Lexus. В результате арендованное транспортное средство пробило ограждение и упало в воду.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
властьполитикасудыпроисшествияДТПгородвидеоДарья Тащина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика