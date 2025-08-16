Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 16 августа

Россия хотела бы скорейшего прекращения боевых действий на Украине и уважает позицию американских властей по этой теме, заявил Владимир Путин на совещании по итогам российско-американского саммита на Аляске. Оно прошло 16 августа в Кремле. Президент отметил, что разговор между РФ и США был полезным и позволил откровенно обсудить многие важные вопросы.

В Москве пенсионер переоформил на родственников свою квартиру на Новочеремушкинской улице. Якобы вдова сына, внук и нотариус убедили мужчину подписать документы, из-за которых сам он остался без законной площади. Дело передано в суд.

Прокуратура устанавливает причины аварии в Басманном районе Москвы, где автомобиль упал в реку Яузу. Предварительно, на пересечении Головинской набережной и Госпитальной улицы машина каршеринга столкнулась с автомобилем Lexus. В результате арендованное транспортное средство пробило ограждение и упало в воду.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.