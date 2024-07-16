16 июля, 21:00Транспорт
Путин присутствовал на торжественном открытии Северного обхода Твери
Владимир Путин присутствовал на торжественном открытии Северного обхода Твери на трассе М-11. Теперь на машине до Санкт-Петербурга можно будет доехать быстрее почти на час. Президент проехал по трассе за рулем машины Lada Aura.
Больше миллиарда рублей на развитие получат почти две сотни столичных компаний. Так, на гранты от города могут рассчитывать разработчики промышленного оборудования. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.