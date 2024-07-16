Движение транспорта в районе "Лужников" закроют 20 июля

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16 июля, 21:00

Транспорт

Путин присутствовал на торжественном открытии Северного обхода Твери

Путин присутствовал на торжественном открытии Северного обхода Твери

Владимир Путин прибыл на открытие Северного обхода Твери на новой Lada Aura

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Владимир Путин присутствовал на торжественном открытии Северного обхода Твери на трассе М-11. Теперь на машине до Санкт-Петербурга можно будет доехать быстрее почти на час. Президент проехал по трассе за рулем машины Lada Aura.

Больше миллиарда рублей на развитие получат почти две сотни столичных компаний. Так, на гранты от города могут рассчитывать разработчики промышленного оборудования. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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