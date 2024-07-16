Владимир Путин присутствовал на торжественном открытии Северного обхода Твери на трассе М-11. Теперь на машине до Санкт-Петербурга можно будет доехать быстрее почти на час. Президент проехал по трассе за рулем машины Lada Aura.

Больше миллиарда рублей на развитие получат почти две сотни столичных компаний. Так, на гранты от города могут рассчитывать разработчики промышленного оборудования. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.