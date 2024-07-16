Движение транспорта в районе "Лужников" закроют 20 июля

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16 июля, 12:15

Транспорт

Президент России отметил большую работу, проделанную на трассе М-11 "Нева"

Президент России отметил большую работу, проделанную на трассе М-11 "Нева"

Путин открыл заключительный участок трассы М-11 "Нева"

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На открытии участка Северного обхода Твери на трассе М-11 "Нева" Владимир Путин заявил, что была проделана большая работа с хорошим результатом. Глава государства подчеркнул, что логистическая и транспортная связанность регионов страны кратно увеличивает возможности экономики и повышает качество жизни людей.

Тем временем вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал, что участок трассы М-12 в обход Набережных Челнов будет запущен до конца 2024 года. Кроме того, он добавил, что задача продлить магистраль до Екатеринбурга будет решена также в этом году.

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