Президент России отметил большую работу, проделанную на трассе М-11 "Нева"

На открытии участка Северного обхода Твери на трассе М-11 "Нева" Владимир Путин заявил, что была проделана большая работа с хорошим результатом. Глава государства подчеркнул, что логистическая и транспортная связанность регионов страны кратно увеличивает возможности экономики и повышает качество жизни людей.

Тем временем вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал, что участок трассы М-12 в обход Набережных Челнов будет запущен до конца 2024 года. Кроме того, он добавил, что задача продлить магистраль до Екатеринбурга будет решена также в этом году.