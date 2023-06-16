Новости часа: Путин предложил амнистию для бизнеса по вынужденным валютным нарушениям

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин предложил объявить амнистию для бизнеса по вынужденным нарушениям с валютой. Об этом президент РФ заявил на ПМЭФ.

Выплачивать единое пособие на ребенка в РФ нужно независимо от дохода родителей. Об этом также сообщил Путин.

В России должны сохранять пособия по уходу за ребенком даже при частичной занятости. Предложение озвучил российский лидер.