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16 июня, 17:15

Экономика

Путин заявил, что России нужно выстраивать новые логистические цепочки

Путин заявил, что России нужно выстраивать новые логистические цепочки

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Россия при технологическом суверенитете не стремится выпускать вообще всю продукцию. Надо выстраивать новые логистические цепочки, заявил Владимир Путин, выступая с большой речью на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Президент рассказал о принимаемых мерах и об успехах, которых удалось достичь в экономике за последнее время. Уровень бедности сокращается, безработица на минимальном уровне, снижается и инфляция, отметил президент.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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