Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 17 и 18 июня

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16 июня, 16:30

Экономика

Путин заявил о необходимости перейти к суверенной экономике

Путин заявил о необходимости перейти к суверенной экономике

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Владимир Путин заявил о необходимости перейти к суверенной экономике. Президент 16 июня выступил на пленарном заседании ПМЭФ с большой речью.

Она касалась экономического развития страны, ближайших мер, а также успехов, которых удалось достичь за последнее время. Уровень бедности сокращается, безработица – на минимальном уровне, снижается и инфляция, заявил российский лидер. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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