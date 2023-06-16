Владимир Путин заявил о необходимости перейти к суверенной экономике. Президент 16 июня выступил на пленарном заседании ПМЭФ с большой речью.

Она касалась экономического развития страны, ближайших мер, а также успехов, которых удалось достичь за последнее время. Уровень бедности сокращается, безработица – на минимальном уровне, снижается и инфляция, заявил российский лидер. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.