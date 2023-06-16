Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 17 и 18 июня

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12:15

Политика

Новости часа: Путин даст оценки ситуации в мире на ПМЭФ 16 июня

Новости часа: Путин даст оценки ситуации в мире на ПМЭФ 16 июня

Песков анонсировал выступление Путина на ПМЭФ 16 июня

Путин на ПМЭФ детально оценит ситуацию в мире

Путин допустил создание "санитарной зоны" на Украине при продолжении обстрелов России

Мишустин рассказал о развитии здравоохранения в России

Песков прокомментировал слова Путина о "санитарной зоне" на Украине

Песков прокомментировал слова Путина о создании "санитарной зоны" на Украине

Новости часа: Песков рассказал о линии для безопасности регионов РФ

Новости часа: Путин поручил интегрировать беспилотники в воздушное пространство РФ

Путин упростил трудоустройство для несовершеннолетних

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин даст оценки ситуации в мире и очертит планы на перспективу 16 июня на ПМЭФ. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Москвичи могут открыть купальный сезон в эти выходные, 17–18 июня. Об этом сообщил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.

Смену в лагере Нижегородской области, где отравились дети, закрыли. Об этом заявил Роспотребнадзор.

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