Новости часа: Путин даст оценки ситуации в мире на ПМЭФ 16 июня

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин даст оценки ситуации в мире и очертит планы на перспективу 16 июня на ПМЭФ. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Москвичи могут открыть купальный сезон в эти выходные, 17–18 июня. Об этом сообщил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.

Смену в лагере Нижегородской области, где отравились дети, закрыли. Об этом заявил Роспотребнадзор.