Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 17 и 18 июня

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07:15

Политика

Путин допустил создание "санитарной зоны" на Украине при продолжении обстрелов России

Путин допустил создание "санитарной зоны" на Украине при продолжении обстрелов России

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Для безопасности российских регионов на Украине могут создать "санитарную зону". О такой возможности заявил Владимир Путин. По словам президента, это необходимо, чтобы снаряды ВСУ не долетали до территории России.

Известно, что граница Белгородской области и Украины находится теперь под защитой батальона "Ахмат". Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, бойцы будут отбивать налеты диверсантов на территорию региона.

Какие украинские территории могут войти в "санитарную зону" и где уже использовался подобный опыт? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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