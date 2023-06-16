Путин допустил создание "санитарной зоны" на Украине при продолжении обстрелов России

Для безопасности российских регионов на Украине могут создать "санитарную зону". О такой возможности заявил Владимир Путин. По словам президента, это необходимо, чтобы снаряды ВСУ не долетали до территории России.

Известно, что граница Белгородской области и Украины находится теперь под защитой батальона "Ахмат". Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, бойцы будут отбивать налеты диверсантов на территорию региона.

Какие украинские территории могут войти в "санитарную зону" и где уже использовался подобный опыт? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.