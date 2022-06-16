Путин поручил утвердить обновленную стратегию развития отечественного автопрома

Путин поручил правительству России до 1 сентября 2022 года утвердить обновленную стратегию развития отечественного автопрома. Он отметил, что ключевым элементом обновленной стратегии должно стать наличие у России собственных критических технологий и производств, причем их уровень должен обеспечить глобальную конкурентоспособность отрасли в целом.

Кроме того, президент предложил шире посмотреть на различные программы поддержки спроса на коммерческий автотранспорт и рассказал о важности повышения их эффективности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

