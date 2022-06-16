Песков заявил, что готов пересесть на Lada

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что готов при необходимости пересесть на отечественный автомобиль Lada, как и все российские госслужащие.

Ранее о такой возможности заявил глава Минфина Антон Силуанов. Пресс-секретарь президента отметил, что Антон Силуанов может представить свою инициативу на совещании по развитию автопрома, которое пройдет с участием главы государства. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.