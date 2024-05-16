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16 мая, 10:45

Политика

Путин заявил, что Россия и Китай придают большое значение партнерству двух стран

Путин заявил, что Россия и Китай придают большое значение партнерству двух стран

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Россия и Китай придают большое значение партнерству двух стран, оно является образцом отношений соседствующих государств. Об этом заявил Владимир Путин по итогам двусторонних переговоров.

В частности, президент РФ сообщил о планах Москвы и Пекина укреплять контакты по линии банковских учреждений, сотрудничать в автомобильной промышленности, а также развивать взаимодействие в энергетике. Владимир Путин также выразил председателю КНР Си Цзиньпину признательность за инициативы Китая по урегулированию конфликта на Украине.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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