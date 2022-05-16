Путин оценил вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Вступление в НАТО Финляндии и Швеции не создает угрозы, но вызовет ответную реакцию. Об этом сообщил Владимир Путин.

Поставки импортной рентгеновской пленки в Россию возобновили, заявили в Росздравнадзоре

Правительство РФ расширило перечень разрешенных работ при капремонте зданий.

