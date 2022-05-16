Путин заявил, что расширение НАТО носит искусственный характер

Расширение НАТО носит искусственный характер. Об этом заявил президент России Владимир Путин на юбилейном саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который проходит в Москве.

По его словам, Альянс пытается оказать влияние на международные процессы в регионах, выходя за рамки своей геополитики. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.