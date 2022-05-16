Вступление Украины в НАТО могло привести к территориальному спору РФ с блоком – Песков

Потенциальное вступление Украины в НАТО могло бы привести к территориальному спору России с государством, входящим в альянс. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, этот шаг не укрепит архитектуру безопасности в Европе. Песков отметил, что Москва самым тщательным образом отслеживает данный вопрос. Есть повод для очень глубокого анализа возможных последствий.

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