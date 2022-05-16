Правительство РФ упростит ввоз компьютеров, смартфонов и планшетов

Правительство РФ существенно упростит ввоз в страну компьютеров, смартфонов и планшетов, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

McDonald's уходит с российского рынка и начал продажу бизнеса.

В Москве открылась регистрация на добровольный квалификационный экзамен для студентов вузов. Об этом рассказал Сергей Собянин.