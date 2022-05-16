Кабмин обнуляет импортные пошлины на технологическое оборудование

Российское правительство обнулило ввозные пошлины на оборудование и материалы, которые необходимы для реализации инвестпроектов. Об этом на оперативном совещании с вице-премьерами сообщил Михаил Мишустин.

В первую очередь, это касается сельского хозяйства, обрабатывающей промышленности, транспорта и IT-сферы. Под обнуление пошлин попали комплектующие, запасные части, сырье – все, что будет использоваться для реализации проектов в важнейших секторах экономики. Кроме того, проще будет ввозить в страну и технику.

Чтобы получить разрешительные документы, по новым правилам, изготовителям нужно будет обратиться с заявлением в Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.