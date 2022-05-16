Путин 16 мая проведет встречи с президентами Белоруссии, Казахстана и Киргизии

Президент РФ Владимир Путин 16 мая на полях юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проведет отдельные двусторонние встречи с президентами Белоруссии, Казахстана и Киргизии Александром Лукашенко, Касым-Жомартом Токаевым и Садыром Жапаровым.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.