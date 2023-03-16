Новости часа: Путин поручил узаконить декриминализацию экономических преступлений

Телеканал Москва 24 собрал перечень поручений Владимира Путина по реализации послания Федеральному собранию. Так, президент поручил к 1 мая обеспечить декриминализацию нарушений в сфере предпринимательства.

Кроме того, Путин заявил, что к 1 апреля нужно внести изменения в законодательство для запуска системы долгосрочных сбережений граждан. Помимо этого, глава государства поручил до 15 апреля обеспечить военным и добровольцам СВО отпуска на срок не менее 14 суток не реже одного раза в полгода.