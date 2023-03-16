Путин заявил, что инфляция в России в годовом выражении опустится ниже 4% по итогам марта

Инфляция в России по итогам марта может составить меньше 4%. Об этом заявил Владимир Путин в ходе выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

По словам президента, позитивные тенденции в экономике набирают силу. Уже во втором квартале ожидается существенное увеличение ВВП. Краха российской экономики, который предрекали на Западе, не произошло, заявил глава государства. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.