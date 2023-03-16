Путин встретился с представителями крупного бизнеса на съезде РСПП

Владимир Путин встретился с представителями компаний на съезде Российского союза предпринимателей и промышленников (РСПП). Мероприятие, посвященное экономическим вопросам, организовали в московском Доме музыки.

По словам президента РФ, за 2022 год удалось расширить внешнеторговые контакты со странами с быстроразвивающимися рынками. Глава государства отметил, что за прошедший год экспорт РФ вырос на 20%, а внешний торговый оборот страны – на 8,1%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.