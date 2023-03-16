Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14:45

Экономика

Путин встретился с представителями крупного бизнеса на съезде РСПП

Путин встретился с представителями крупного бизнеса на съезде РСПП

Новости часа: Песков сообщил о контактах РФ и США по инциденту с беспилотником MQ-9

В Кремле сожалеют о желании Швеции и Финляндии вступить в НАТО – Песков

Песков допустил возможность подъема беспилотника США со дна Черного моря

Новости часа: Мишустин сообщил, где откроют отделения Фонда поддержки семей погибших в СВО

Путин назвал чушью версию о подрыве "Северных потоков" украинскими активистами

Новости часа: Путин поручил прокуратуре активнее защищать права участников СВО

Путин призвал прокуроров следить за нарушениями выплат гражданам зарплат и пособий

Новости часа: Песков сообщил, что в Кремле не обсуждали подготовку новой волны мобилизации

Песков объяснил выдачу повесток россиянам уточнением данных

Владимир Путин встретился с представителями компаний на съезде Российского союза предпринимателей и промышленников (РСПП). Мероприятие, посвященное экономическим вопросам, организовали в московском Доме музыки.

По словам президента РФ, за 2022 год удалось расширить внешнеторговые контакты со странами с быстроразвивающимися рынками. Глава государства отметил, что за прошедший год экспорт РФ вырос на 20%, а внешний торговый оборот страны – на 8,1%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
властьэкономикавидеоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика