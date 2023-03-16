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Политика

Новости часа: Песков сообщил о контактах РФ и США по инциденту с беспилотником MQ-9

Новости часа: Песков сообщил о контактах РФ и США по инциденту с беспилотником MQ-9

В Кремле сожалеют о желании Швеции и Финляндии вступить в НАТО – Песков

Песков допустил возможность подъема беспилотника США со дна Черного моря

Новости часа: Мишустин сообщил, где откроют отделения Фонда поддержки семей погибших в СВО

Путин назвал чушью версию о подрыве "Северных потоков" украинскими активистами

Новости часа: Путин поручил прокуратуре активнее защищать права участников СВО

Путин призвал прокуроров следить за нарушениями выплат гражданам зарплат и пособий

Новости часа: Песков сообщил, что в Кремле не обсуждали подготовку новой волны мобилизации

Песков объяснил выдачу повесток россиянам уточнением данных

Путину доложили об инциденте с американским беспилотником над Черным морем – Песков

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Контакты РФ и США при инциденте с беспилотником были и по военной, и по дипломатической линии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Параллельный импорт существенно не повлияет на цены иномарок в России. Об этом рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Объем бронирования летних туров за рубеж в России снизился на 10–25% за год. Это данные АТОР.

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