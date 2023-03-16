Новости часа: Песков сообщил о контактах РФ и США по инциденту с беспилотником MQ-9

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Контакты РФ и США при инциденте с беспилотником были и по военной, и по дипломатической линии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Параллельный импорт существенно не повлияет на цены иномарок в России. Об этом рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Объем бронирования летних туров за рубеж в России снизился на 10–25% за год. Это данные АТОР.