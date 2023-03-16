Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13:30

Политика

В Кремле сожалеют о желании Швеции и Финляндии вступить в НАТО – Песков

В Кремле сожалеют о желании Швеции и Финляндии вступить в НАТО – Песков

Песков допустил возможность подъема беспилотника США со дна Черного моря

Новости часа: Мишустин сообщил, где откроют отделения Фонда поддержки семей погибших в СВО

Путин назвал чушью версию о подрыве "Северных потоков" украинскими активистами

Новости часа: Путин поручил прокуратуре активнее защищать права участников СВО

Путин призвал прокуроров следить за нарушениями выплат гражданам зарплат и пособий

Новости часа: Песков сообщил, что в Кремле не обсуждали подготовку новой волны мобилизации

Песков объяснил выдачу повесток россиянам уточнением данных

Путину доложили об инциденте с американским беспилотником над Черным морем – Песков

В МО РФ рассказали о потерях Киева на купянском и краснолиманском направлениях

В Кремле сожалеют о желании Финляндии и Швеции вступить в НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что у РФ нет никаких споров с этими государствами. Песков также сделал акцент на том, что Швеция и Финляндия никогда не были настроены против России и не представляли угрозы. По словам пресс-секретаря, от РФ тоже не исходило никаких угроз в адрес этих двух стран.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
властьполитикавидеоЕвгения МирошкинаИван Князев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика