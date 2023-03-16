В Кремле сожалеют о желании Швеции и Финляндии вступить в НАТО – Песков

В Кремле сожалеют о желании Финляндии и Швеции вступить в НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что у РФ нет никаких споров с этими государствами. Песков также сделал акцент на том, что Швеция и Финляндия никогда не были настроены против России и не представляли угрозы. По словам пресс-секретаря, от РФ тоже не исходило никаких угроз в адрес этих двух стран.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.