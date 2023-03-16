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Политика

Песков допустил возможность подъема беспилотника США со дна Черного моря

Песков допустил возможность подъема беспилотника США со дна Черного моря

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Российские военные займутся вопросом подъема беспилотника США со дна моря, если посчитают это необходимым для обеспечения безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он также сообщил, что разъяснения по заявлению Госдепа США о том, что Вашингтон считает юридически недействительным решение Москвы приостановить участие в Договоре по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), должен дать МИД РФ. Он подчеркнул, что может лишь снова напомнить о приостановке Россией участия в ДСНВ по решению Владимира Путина.

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