12:30Политика
Песков допустил возможность подъема беспилотника США со дна Черного моря
Российские военные займутся вопросом подъема беспилотника США со дна моря, если посчитают это необходимым для обеспечения безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он также сообщил, что разъяснения по заявлению Госдепа США о том, что Вашингтон считает юридически недействительным решение Москвы приостановить участие в Договоре по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), должен дать МИД РФ. Он подчеркнул, что может лишь снова напомнить о приостановке Россией участия в ДСНВ по решению Владимира Путина.