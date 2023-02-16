Новости часа: кабмин выделит 29 регионам 1 млрд рублей на детские экскурсионные поездки

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Кабмин выделит 29 регионам один миллиард рублей на детские экскурсионные поездки по России. Об этом рассказал Михаил Мишустин.

Объединенная авиастроительная корпорация планирует до конца 2025 года поставить "Аэрофлоту" 63 гражданских самолета, включая МС-21 и SSJ New. Об этом сообщает ТАСС.

Папа Римский взял под опеку леопарда из Приморья. Об заявил национальный парк.