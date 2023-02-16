Участок Некрасовской линии закроют с 17 по 19 февраля

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18:00

Транспорт

Новости часа: кабмин выделит 29 регионам 1 млрд рублей на детские экскурсионные поездки

Новости часа: кабмин выделит 29 регионам 1 млрд рублей на детские экскурсионные поездки

Новости часа: кабмин заключил контракты с предприятиями авиапрома для обновления парка

Более 60 магистральных самолетов сможет получить "Аэрофлот" до 2025 года – Мишустин

Москвичам рассказали о главных новостях среды

Новости часа: Путин призвал разобраться с проблемой ошибочной налоговой задолженности

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Новости часа: Путин поручил начать работу по созданию подразделений МЧС в новых регионах

Путин поручил активизировать работу по формированию подразделений МЧС в новых регионах

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Кабмин выделит 29 регионам один миллиард рублей на детские экскурсионные поездки по России. Об этом рассказал Михаил Мишустин.

Объединенная авиастроительная корпорация планирует до конца 2025 года поставить "Аэрофлоту" 63 гражданских самолета, включая МС-21 и SSJ New. Об этом сообщает ТАСС.

Папа Римский взял под опеку леопарда из Приморья. Об заявил национальный парк.

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