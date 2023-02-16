Участок Некрасовской линии закроют с 17 по 19 февраля

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16:45

Общество

Новости часа: кабмин заключил контракты с предприятиями авиапрома для обновления парка

Новости часа: кабмин заключил контракты с предприятиями авиапрома для обновления парка

Более 60 магистральных самолетов сможет получить "Аэрофлот" до 2025 года – Мишустин

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Правительство России заключило контракты с предприятиями авиапрома для обновления воздушного парка. Об этом рассказал Михаил Мишустин.

В ГКБ имени Вересаева впервые применили новый стандарт экстренной медпомощи и спасли четырех тысяч человек за месяц. Об этом заявил Сергей Собянин.

Омбудсмен Мария Львова-Белова рассказала Владимиру Путину о том, что усыновила ребенка из Мариуполя.

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