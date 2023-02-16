Более 60 магистральных самолетов сможет получить "Аэрофлот" до 2025 года – Мишустин

Более 60 магистральных самолетов сможет получить "Аэрофлот" до 2025 года. Об этом заявил Михаил Мишустин на заседании правительства.

По его словам, Россия будет наращивать объемы выпуска отечественной авиатехники. На эти цели правительство выделит 237 миллиардов рублей

Также кабмин в течение следующих пяти лет выделит 136 миллиардов рублей на развитие морского и речного транспорта. Это позволит отечественным судоходным компаниям получить в лизинг свыше 250 судов различного назначения.

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