16 января, 19:00Политика
Новости часа: Путин и Эрдоган обсудили по телефону реализацию зерновой сделки
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону реализацию зерновой сделки. О подробностях беседы сообщили в Кремле.
В Москве 15 высокотехнологичных компаний получат гранты на развитие. Об этом заявил Сергей Собянин.
Реальный эффективный курс рубля в декабре вырос на 8,3%. Таковы данные российского ЦБ.