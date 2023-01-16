Новости часа: Путин и Эрдоган обсудили по телефону реализацию зерновой сделки

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону реализацию зерновой сделки. О подробностях беседы сообщили в Кремле.

В Москве 15 высокотехнологичных компаний получат гранты на развитие. Об этом заявил Сергей Собянин.

Реальный эффективный курс рубля в декабре вырос на 8,3%. Таковы данные российского ЦБ.