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16 января, 19:00

Политика

Новости часа: Путин и Эрдоган обсудили по телефону реализацию зерновой сделки

Новости часа: Путин и Эрдоган обсудили по телефону реализацию зерновой сделки

Путин и Эрдоган по телефону обсудили поставки зерна и новый газовый хаб

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Путин выразил соболезнования президенту Непала из-за авиакатастрофы

Новости часа: Путин утвердил сохранение детских выплат до назначения единого пособия

Новости часа: Путин назвал срок принятия мер по обеспечению лекарствами пострадавших в СВО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону реализацию зерновой сделки. О подробностях беседы сообщили в Кремле.

В Москве 15 высокотехнологичных компаний получат гранты на развитие. Об этом заявил Сергей Собянин.

Реальный эффективный курс рубля в декабре вырос на 8,3%. Таковы данные российского ЦБ.

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