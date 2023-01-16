Новости часа: в Кремле оценили западные поставки бронетехники Украине

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Западные поставки бронетехники Киеву не способны изменить ситуацию. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Четыре района Донецка оказались под огнем ВСУ, обстрел продолжается. Об этом сообщили власти города.

Туроператоры свернут акцию раннего бронирования курортов юга России раньше обычного. Об этом рассказали в АТОР.