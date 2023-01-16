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Новости

13:45

Политика

Новости часа: в Кремле оценили западные поставки бронетехники Украине

Новости часа: в Кремле оценили западные поставки бронетехники Украине

Песков отреагировал на сообщения об обрушении дома в Днепропетровске

Кабмин РФ освободил мобилизованных предпринимателей от статистической отчетности

Новости часа: Путин назвал динамику СВО положительной

Новости часа: ы Москве выявили 1 376 новых случаев COVID-19

Путин выразил соболезнования президенту Непала из-за авиакатастрофы

Новости часа: Путин утвердил сохранение детских выплат до назначения единого пособия

Новости часа: Путин назвал срок принятия мер по обеспечению лекарствами пострадавших в СВО

Новости часа: в РФ может появиться механизм выплаты компенсаций пострадавшим от мошенников

Путин высказался об уголовной ответственности за дискриминацию россиян за границей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Западные поставки бронетехники Киеву не способны изменить ситуацию. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Четыре района Донецка оказались под огнем ВСУ, обстрел продолжается. Об этом сообщили власти города.

Туроператоры свернут акцию раннего бронирования курортов юга России раньше обычного. Об этом рассказали в АТОР.

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