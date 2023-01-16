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13:30

Политика

Песков отреагировал на сообщения об обрушении дома в Днепропетровске

Песков отреагировал на сообщения об обрушении дома в Днепропетровске

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Вооруженные силы России не наносят ударов по жилой застройке и социальной инфраструктуре. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления украинских властей о разрушении дома в Днепропетровске.

По его словам, здание повреждено в результате сработавшей ракеты ПВО. Кроме того, пресс-секретарь президента прокомментировал западные поставки тяжелой бронетехники. Он сообщил, что такие действия не способны изменить ситуацию, спецоперация продолжится и ее цели будут достигнуты.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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