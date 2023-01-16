Кабмин РФ освободил мобилизованных предпринимателей от статистической отчетности

Предпринимателей, которых призвали в рамках частичной мобилизации, освободили от необходимости сдавать статистические отчеты во время несения службы. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Информация о таких предпринимателях будут направляться в Росстат Федеральной налоговой службы. Это позволит представителям малого и среднего бизнеса избежать штрафов за несданные вовремя документы.

Ранее правительство уже утвердило для такой категории граждан отсрочку по уплате налогов и страховых взносов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.