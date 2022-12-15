15 декабря, 18:15Экономика
Новости часа: Путин поручил продлить программу льготной ипотеки до 1 июля 2024 года
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин поручил продлить программу льготной ипотеки до 1 июля 2024 года со ставкой 8%. Об этом он рассказал на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Президент РФ также поручил подготовить программу социально-экономического развития новых регионов.
Во время обстрела Донецка один человек погиб, 11 ранены, в том числе ребенок. Об этом сообщили власти ДНР.