Новости часа: Путин поручил продлить программу льготной ипотеки до 1 июля 2024 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин поручил продлить программу льготной ипотеки до 1 июля 2024 года со ставкой 8%. Об этом он рассказал на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Президент РФ также поручил подготовить программу социально-экономического развития новых регионов.

Во время обстрела Донецка один человек погиб, 11 ранены, в том числе ребенок. Об этом сообщили власти ДНР.