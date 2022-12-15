Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

15 декабря, 18:15

Экономика

Новости часа: Путин поручил продлить программу льготной ипотеки до 1 июля 2024 года

Новости часа: Путин поручил продлить программу льготной ипотеки до 1 июля 2024 года

Расчет Запада на разрушение российской экономики не оправдался – Путин

Новости часа: программу льготной ипотеки в РФ продлят до 1 июля 2024 года

Путин сообщил о продлении программы льготной ипотеки до 1 июля 2024 года

Новости часа: Путин рассказал о снижении ВВП РФ по итогам года

Путин начал заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам

Новости часа: в РФ не будут вводиться ограничения из-за гриппа и ОРВИ

Путин представит указ об ответе на потолок цен на нефть из РФ на этой неделе – Песков

Путин поручил продолжить вакцинацию от гриппа, несмотря на завершение массовой иммунизации

Новости часа: Путин сообщил о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ в РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин поручил продлить программу льготной ипотеки до 1 июля 2024 года со ставкой 8%. Об этом он рассказал на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Президент РФ также поручил подготовить программу социально-экономического развития новых регионов.

Во время обстрела Донецка один человек погиб, 11 ранены, в том числе ребенок. Об этом сообщили власти ДНР.

Читайте также
властьэкономикапроисшествиярегионывидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика