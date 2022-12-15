Расчет Запада на разрушение российской экономики не оправдался – Путин

Расчет Запада на разрушение российской экономики не оправдался. Об этом заявил Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

По его словам, государственные финансы России сохраняют устойчивость – в 2023 году бюджет будет исполнен с дефицитом в 2%. Это один из лучших показателей в G20, подчеркнул Путин.

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