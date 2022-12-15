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Новости

15 декабря, 16:45

Общество

Новости часа: программу льготной ипотеки в РФ продлят до 1 июля 2024 года

Новости часа: программу льготной ипотеки в РФ продлят до 1 июля 2024 года

Путин сообщил о продлении программы льготной ипотеки до 1 июля 2024 года

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Программу льготной ипотеки в России продлят до 1 июля 2024 года, но уже под 8%. Об этом сообщил Владимир Путин.

Президент РФ поручил увеличивать МРОТ выше инфляции и добиться ощутимого роста зарплат. Кроме того, семейную ипотеку под 6% распространят на семьи, где два ребенка не достигли 18 лет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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