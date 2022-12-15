Путин сообщил о продлении программы льготной ипотеки до 1 июля 2024 года

Владимир Путин поручил продлить программу льготной ипотеки до 1 июля 2024 года, при этом ставка увеличится до 8%. Об этом президент заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Он отметил, что программу льготной ипотеки будут сворачивать, но сделают это плавно.

Также стало известно, что изменятся условия семейной ипотеки. В 2023 году под 6% ее распространят на семьи, где два ребенка не достигли 18 лет. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.