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Новости

15 декабря, 16:30

Общество

Новости часа: Путин рассказал о снижении ВВП РФ по итогам года

Новости часа: Путин рассказал о снижении ВВП РФ по итогам года

Путин начал заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам

Новости часа: в РФ не будут вводиться ограничения из-за гриппа и ОРВИ

Путин представит указ об ответе на потолок цен на нефть из РФ на этой неделе – Песков

Путин поручил продолжить вакцинацию от гриппа, несмотря на завершение массовой иммунизации

Новости часа: Путин сообщил о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ в РФ

Путин сообщил, что вакцинировался от гриппа

Песков допустил, что послание Путина Федеральному собранию может состояться в 2023 году

Новости часа: в Кремль не поступали предложения от Киева о новогоднем перемирии

Новости часа: Путин до конца года проведет встречу с главами новых регионов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Снижение ВВП России по итогам года составит около 2,5%. Об этом заявил Владимир Путин.

Уровень цен в России после серьезного всплеска, начиная с мая, практически не изменился. Об этом рассказал Путин во время заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Москва организует праздничную программу для участников СВО и их семей. Об этом сообщил Сергей Собянин.

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