Новости часа: Путин рассказал о снижении ВВП РФ по итогам года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Снижение ВВП России по итогам года составит около 2,5%. Об этом заявил Владимир Путин.

Уровень цен в России после серьезного всплеска, начиная с мая, практически не изменился. Об этом рассказал Путин во время заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Москва организует праздничную программу для участников СВО и их семей. Об этом сообщил Сергей Собянин.