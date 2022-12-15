Путин представит указ об ответе на потолок цен на нефть из РФ на этой неделе – Песков

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что на этой неделе опубликуют указ президента по ответным мерам на ограничение цен на российскую нефть. Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря.

Евросоюз перестал принимать российскую нефть, которую перевозят по морю. Кроме того, страны G7, Австралия и ЕС ввели ограничение цен на такую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.