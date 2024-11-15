Песков назвал важным то, что разговор Путина и Шольца состоялся по инициативе Германии

Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал важным то, что разговор Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца состоялся по инициативе германской стороны. Он подчеркнул, что готовность России к переговорам с Украиной неоднократно повторялась российским президентом.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что Путин рассказал Шольцу детально о своем видении происходящего, о возможных перспективах развития ситуации. Песков уточнил, что говорить о совпадении мнений не приходится, но важен диалог.

Песков также отметил, что июньские мирные предложения Путина фигурировали в юеседе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.