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15 ноября, 19:45

Политика

Песков назвал важным то, что разговор Путина и Шольца состоялся по инициативе Германии

Песков назвал важным то, что разговор Путина и Шольца состоялся по инициативе Германии

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал важным то, что разговор Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца состоялся по инициативе германской стороны. Он подчеркнул, что готовность России к переговорам с Украиной неоднократно повторялась российским президентом.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что Путин рассказал Шольцу детально о своем видении происходящего, о возможных перспективах развития ситуации. Песков уточнил, что говорить о совпадении мнений не приходится, но важен диалог.

Песков также отметил, что июньские мирные предложения Путина фигурировали в юеседе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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