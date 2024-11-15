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15 ноября, 19:30

Политика

Путин и Шольц созвонились впервые за два года

Путин и Шольц созвонились впервые за два года

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Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц созвонились впервые за два года. В Кремле отметили, что звонок был сделан по инициативе Берлина. Главной темой стала Украина.

Путин напомнил, что нынешняя ситуация стала результатом многолетней агрессивной политики НАТО. Российская сторона по-прежнему открыта к переговорам, но все договоренности должны учитывать интересы России и новые территориальные реалии.

Лидеры двух стран обсудили также ситуацию на Ближнем Востоке и договорились, что помощники Путина и Шольца будут поддерживать связь.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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