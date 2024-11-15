Песков сообщил, что проблема работы YouTube не является приоритетной для россиян

Проблема работы YouTube в России связана с тем, что видеохостинг не выполняет законы страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также добавил, что эта тема не является приоритетом для россиян. Накануне ее коснулся генеральный директор Мосфильма Карен Шахназаров в разговоре с Владимиром Путиным во время встречи в Кремле, назвав замедление сервиса нецелесообразным.

Недавно некоторые пользователи сообщали, что YouTube снова заработал. Это также зафиксировал сервис мониторинга блокировок.

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