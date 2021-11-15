Для штрафов за нарушение ПДД появится специальное приложение

Дорожные штрафы на основе данных из специального приложения могут внедрить с июня следующего года. Это будет делаться на основе фото и видео. Такой пункт содержится в перечне поручений президента, опубликованном на сайте Кремля.

Ранее предлагалось, что любой человек, находящийся в России, сможет зафиксировать нарушение на дороге с помощью смартфона и передать видео в ГИБДД. Сервис могут внедрить через регистрацию на госуслугах и в специальном приложении, потребуется также указать время и координаты съемки.

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