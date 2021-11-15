Законопроекты о QR-кодах направлены для обсуждения в регионы и Совфед – Володин

Законопроекты о QR-кодах направлены в рассылку в регионы, Общественную и Счетную палаты, а также в Совфед до 14 декабря включительно. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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