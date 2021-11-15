Мишустин заявил, что эпидситуация в России остается напряженной

Ситуация с коронавирусом в России остается напряженной. Об этом на заседании президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19 заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"По всей стране продолжается борьба с коронавирусом", – заявил он.

Согласно данным кабмина, в ряде регионов темпы заболеваемости идут на спад, там их удалось сбить в том числе благодаря введению по поручению главы государства нерабочих дней. Мишустин подчеркнул, что при этом в стране остаются регионы со сложной эпидситуацией. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.