ВС России улучшают свое положение практически по всему фронту в зоне СВО – Путин

Российские военные улучшают свое положение практически по всей линии соприкосновения в зоне СВО. Об этом заявил Владимир Путин.

По словам российского президента, контрнаступление Украины полностью провалилось, однако на отдельных участках боевых действий украинская сторона готовит новые активные наступательные операции. Вооруженные Силы России к данным атакам готовы и держат под контролем ситуацию, рассказал Путин.

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