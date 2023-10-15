Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 октября, 13:15

Политика

ВС России улучшают свое положение практически по всему фронту в зоне СВО – Путин

ВС России улучшают свое положение практически по всему фронту в зоне СВО – Путин

Путин усомнился в том, что Украина поставляла оружие в Палестину

Путин заявил, что Израиль подвергся беспрецедентной атаке

В структуре роста экономики РФ 43% приходится на промышленное производство – Путин

Курс доллара опустился ниже 97 рублей после указа Путина о продаже валютной выручки

Путин предложил выделять участникам СВО субсидии на оборудование для газификации

Путин заявил, что Израиль частично занял земли Палестины

Путин заявил, что в РФ самая зеленая структура энергетики в мире

Стабильность цен на энергию и топливо должна быть обеспечена в РФ – Путин

Владимир Путин впервые прокомментировал обострение конфликта Израиля и Палестины

Российские военные улучшают свое положение практически по всей линии соприкосновения в зоне СВО. Об этом заявил Владимир Путин.

По словам российского президента, контрнаступление Украины полностью провалилось, однако на отдельных участках боевых действий украинская сторона готовит новые активные наступательные операции. Вооруженные Силы России к данным атакам готовы и держат под контролем ситуацию, рассказал Путин.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
властьполитикавидеоЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика