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Москва 24

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Общество

18:15

Путин принял участие во Всероссийской переписи населения

власть общество видео Полина Соловьева

Владимир Путин принял участие во Всероссийской переписи населения. Она стартовала 15 октября.

Президент воспользовался порталом Госуслуг из своего кабинета в Кремле. Он ответил на вопросы и заполнил анкету участника. При этом Путин призвал власти оказывать поддержку волонтерам, а людей – не относиться к переписи формально.

Это первая в истории России цифровая перепись населения. Любой житель сможет переписать себя и свою семью на портале Госуслуг, на компьютере в центрах "Мои документы" или же на стационарных переписных участках. В то же время сохранится и традиционный формат, когда переписчики обходят дома и квартиры лично. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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