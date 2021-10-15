Владимир Путин принял участие во Всероссийской переписи населения. Она стартовала 15 октября.

Президент воспользовался порталом Госуслуг из своего кабинета в Кремле. Он ответил на вопросы и заполнил анкету участника. При этом Путин призвал власти оказывать поддержку волонтерам, а людей – не относиться к переписи формально.

Это первая в истории России цифровая перепись населения. Любой житель сможет переписать себя и свою семью на портале Госуслуг, на компьютере в центрах "Мои документы" или же на стационарных переписных участках. В то же время сохранится и традиционный формат, когда переписчики обходят дома и квартиры лично. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.