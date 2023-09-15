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15 сентября, 13:30

Политика

Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине

Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине

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Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине, заявил Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов после двусторонней беседы с белорусским лидером Александром Лукашенко в Сочи.

Президент РФ развернуто прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что "для танго нужны двое", и Россия якобы не проявляет признаков интереса к дипломатии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
властьполитикавидеоЕвгения МирошкинаИван Князев
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