15 сентября, 13:30Политика
Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине
Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине, заявил Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов после двусторонней беседы с белорусским лидером Александром Лукашенко в Сочи.
Президент РФ развернуто прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что "для танго нужны двое", и Россия якобы не проявляет признаков интереса к дипломатии.
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