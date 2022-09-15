Владимир Путин призвал развивать расчеты в нацвалюте и поощрять сотрудничество бизнеса во время саммита Россия – Китай – Монголия. Трехсторонний формат проходит в рамках ШОС.

Президент РФ отметил, что страна готова для более тесного партнерства и в области высоких технологий. Также прошли встречи с руководством Киргизии, Туркмении, Ирана, КНР. А 16 сентября – в планах заседание Совета глав государств ШОС в узком и расширенном составах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.