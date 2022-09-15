Товарооборот России и Китая выйдет на новые показатели по итогам 2022 года

Товарооборот России и Китая по итогам 2022 года выйдет на новые рекордные показатели. А в перспективе превысит 200 миллиардов долларов. Об этом Владимир Путин заявил на встрече с председателем КНР. Президент также отметил, что РФ ценит сбалансированную позицию КНР по Украине и осуждает провокации США в Тайваньском проливе.

Это была лишь одна из многих встреч Владимира Путина в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества, который проходит в Самарканде. Ранее президент обсудил поставки газа с премьер-министром Пакистана. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.