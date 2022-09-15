Путин назвал возможными поставки газа из РФ в Пакистан

Владимир Путин назвал возможными поставки газа из России в Пакистан. Часть инфраструктуры для этого уже готова, заявил российский президент на встрече с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. Она прошла на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества.

Саммит стартовал 15 сентября в Самарканде. У Путина напряженная программа. Он впервые за несколько лет принимает личное участие в саммите ШОС. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.