Правительство направит еще 56 млрд рублей на поддержку льготной ипотеки. О дополнительных средствах заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он добавил, что правительство РФ продолжает предпринимать системные меры поддержки льготных ипотечных программ, в том числе в связи со снижением ставки до 7% годовых. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.